Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Врач назвала главный признак тяжелой формы коронавируса

10.2т
Читать материал на украинском

Чтобы не пропустить осложнений при коронавирусной болезни COVID-19, пациентам необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов.

Об этом предупредила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, передает РИА Новости. Она уточнила, что иногда болезнь начинается бессимптомно, однако важно не допустить развития гипоксии (пониженного содержания кислорода в организме).

Для этого, как советует врач, нужно иметь пульсоксиметр – прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" – когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии – необходимо ехать в больницу", – сказала Гольцман.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости – жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ – кашля, высокой температуры, потери обоняния.

Ранее OBOZREVATEL писал об исследовании, которое показало, что коронавирус может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости