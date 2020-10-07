Врач назвала главный признак тяжелой формы коронавируса

Чтобы не пропустить осложнений при коронавирусной болезни COVID-19, пациентам необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов.

Об этом предупредила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, передает РИА Новости. Она уточнила, что иногда болезнь начинается бессимптомно, однако важно не допустить развития гипоксии (пониженного содержания кислорода в организме).

Для этого, как советует врач, нужно иметь пульсоксиметр – прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" – когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии – необходимо ехать в больницу", – сказала Гольцман.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости – жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ – кашля, высокой температуры, потери обоняния.

Ранее OBOZREVATEL писал об исследовании, которое показало, что коронавирус может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.

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