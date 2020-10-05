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Врач дал три простых совета, как защититься от коронавируса

  • Эксперт рассказал о наличии действенных способов уберечься от коронавируса в любое время года

  • Он озвучил три совета профилактики COVID-19

9.9т
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Существует несколько простых способов сохранить здоровье и укрепить иммунную систему. Известный британский врач Рандж Сингх дал три простых совета, как защитить себя в период пандемии COVID-19.

Как передает The Mirror, по словам эксперта, эти методы действенны в течение всего года, включая зимний период. Они помогут существенно улучшить состояние здоровья.

Совет номер один – это питаться как можно здоровее. Медик отметил, что употребление достаточного количества пищи помогает организму быть в тонусе.

Во-вторых, по словам Сингха, необходимо больше физической активности для укрепления психического и физического здоровья.

Совет номер три – здоровый полноценный сон. "Мы часто забываем, насколько это важно, но качественный сон имеет долгосрочное влияние на наше физическое здоровье, улучшает наше психическое самочувствие и помогает поддерживать иммунную систему", – отметил Сингх.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Семен Есилевский объяснил, что путь заражения коронавирусом через поверхности маловероятен.

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Тема
Коронавирус
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