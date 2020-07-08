Впервые в мире врачи разделил сиамских близнецов, сросшихся головами. Удивительные фото

Первую в мире успешную операцию по разделению сросшихся головами сиамских близнецов провели в больнице в Ватикане.

Об этом сообщил CNN. В медицинской литературе нет описанных случаев подобных операций, которые завершились бы успехом.

Операция по разделению двухлетних Эрвины и Префины длилась 18 часов CNN

Операция по разделению двухлетних Эрвины и Префины длилась 18 часов, в ней участвовали 30 врачей и медсестер.

Президент больницы Мариелла Энок встретилась с близнецами во время поездки в Центральноафриканскую Республику в июле 2018 года и предложила их лечить в Риме.

Близнецы прибыли в Италию в сентябре 2018 года со своей матерью Эрминой. Первый этап лечения провели в мае 2019 года. Второй закончился операцией 5 июня.

"Это был волнующий момент, фантастический, неповторимый опыт. Это была очень амбициозная цель, и мы сделали все, чтобы ее достичь, со страстью, оптимизмом и радостью", – сказал Карло Маррас, глава отделения нейрохирургии больницы.

Близнецы отпраздновали свой второй день рождения 29 июня, медицинские осмотры показали, что с девочками все хорошо.

В медучреждении отметили, что их мозг не поврежден, двигательное и когнитивное развитие должно быть нормальным.

Эрмина поблагодарила команду за лечение своих дочерей и выразила желание, чтобы их крестил папа Франциск.

"Эрвина и Префина родились дважды. Если бы мы остались в Африке, я не знаю, что бы их ожидало”, – сказала она.

В Ватикане провели первую в мире успешную операцию по разделению сросшихся головами сиамских близнецов CNN

В Ватикане провели первую в мире успешную операцию по разделению сросшихся головами сиамских близнецов CNN

Операция по разделению двухлетних Эрвины и Префины длилась 18 часов CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах в 2019 году родились сиамские близнецы. Девочки имеют одно тело и две головы.