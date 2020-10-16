ВОЗ заявила о неэффективности целого списка лекарств против COVID-19

Инициированное Всемирной организацией здравоохранения масштабное исследование показало, что целый ряд препаратов, среди которых и популярный "Ремдесивир", неэффективны в борьбе с коронавирусом COVID-19.

ВОЗ назвала 5 препаратов, неэффективных при лечении коронавируса

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ВОЗ. Эксперты подчеркнули, что в тестировании, которое охватило более 30 стран, изучалось влияние применения конкретных лекарств на общую смертность, начало вентиляции легких пациентов и продолжительность пребывания в больнице.

"Промежуточные результаты исследования Solidarity Therapeutics Trial, координируемого ВОЗ, показывают, что применение "Ремдесивира", "Гидроксихлорохина", "Лопинавира"/"Ритонавира" и "Интерферона" оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на 28-дневную смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов", – сказано в заключении.

Вместе с тем, в ВОЗ отметили, что другая схема использования этих лекарств, например, для лечения пациентов в сообществе или для профилактики, должна быть изучена отдельно.

Специалисты заверили, что будут продолжать работу над этим вопросом, и для этого уже подготовлены 500 больниц.

Что касается новых противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и моноклональных антител против SARS COV-2, то их сейчас рассматривают для оценки.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда вирусологов из KU Leuven Rega Institute (Бельгия) провела доклинические испытания эффективности таких препаратов, как "Гидроксихлорохин" и "Фавипиравир", в борьбе с коронавирусом. Их воздействие на патогены протестировали на хомяках и установили, что первый препарат не дает никаких результатов, а второй – только в высоких дозах.