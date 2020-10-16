ВОЗ заявила о неэффективности целого списка лекарств против COVID-19

Для этого задействуют 500 больниц по всему миру

Теперь ученые намерены проверить другие схемы их применения

Пять медикаментов никак не повлияли или повлияли минимально на исход болезни

Инициированное Всемирной организацией здравоохранения масштабное исследование показало, что целый ряд препаратов, среди которых и популярный "Ремдесивир", неэффективны в борьбе с коронавирусом COVID-19.

ВОЗ назвала 5 препаратов, неэффективных при лечении коронавируса

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ВОЗ. Эксперты подчеркнули, что в тестировании, которое охватило более 30 стран, изучалось влияние применения конкретных лекарств на общую смертность, начало вентиляции легких пациентов и продолжительность пребывания в больнице.

"Промежуточные результаты исследования Solidarity Therapeutics Trial, координируемого ВОЗ, показывают, что применение "Ремдесивира", "Гидроксихлорохина", "Лопинавира"/"Ритонавира" и "Интерферона" оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на 28-дневную смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов", – сказано в заключении.

Вместе с тем, в ВОЗ отметили, что другая схема использования этих лекарств, например, для лечения пациентов в сообществе или для профилактики, должна быть изучена отдельно.

Специалисты заверили, что будут продолжать работу над этим вопросом, и для этого уже подготовлены 500 больниц.

Что касается новых противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и моноклональных антител против SARS COV-2, то их сейчас рассматривают для оценки.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда вирусологов из KU Leuven Rega Institute (Бельгия) провела доклинические испытания эффективности таких препаратов, как "Гидроксихлорохин" и "Фавипиравир", в борьбе с коронавирусом. Их воздействие на патогены протестировали на хомяках и установили, что первый препарат не дает никаких результатов, а второй – только в высоких дозах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!