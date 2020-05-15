ВОЗ назвала главные причины смерти украинцев: чего опасаться

В Украине почти четверть населения (24,7%) умирают от онкологических болезней, сахарного диабета и хронических респираторных заболеваний.

Такие данные приводятся в отчете Всемирной организации здравоохранения. Также на уровень смертности влияет высокий показатель доли суицида: 22,4 случая на каждые 100 тысяч населения.

В ВОЗ назвали основные причины смерти в Украине

Аналитики ВОЗ подсчитали, что на 2020 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составит 72,35 года. Ожидаемая продолжительность жизни женщин – 77,1 лет, мужчин – 67,6 лет. Среднемировой показатель равен 72 годам.

Продолжительность здоровой жизни в стране ожидается в пределах 64 лет, для мужчин – 60,3 года, женщин – 67,6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что прежде чем человечество сможет взять пандемию коронавируса под полный контроль, может пройти не менее четырех-пяти лет.

Также в ВОЗ добавили, что пока ни одно из лекарств не может полностью остановить COVID-19, а разработка вакцины будет довольно сложной.

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