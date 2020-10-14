Вирусологи проверили эффективность двух препаратов против COVID-19

Команда вирусологов из KU Leuven Rega Institute (Бельгия) провела доклинические испытания эффективности таких препаратов, как гидроксихлорохин и фавипиравир, в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает MedicalExpress их воздействие на патогены протестировали на хомяках и установили, что первый препарат не дает никаких результатов, а второй – только в высоких дозах.

В процессе исследования грызуны были инфицированы вирусом SARS-CoV-2 двумя способами: путем введения большой дозы вируса прямо в нос или путем помещения здорового хомяка в клетку с инфицированным сородичем.

Медикаментозное лечение начинали за час до прямого заражения или за день до контакта с больным хомяком. Через четыре дня после заражения или контакта исследователи измерили, сколько вируса присутствует у хомяков.

В итоге обработка гидроксихлорохином не дала результата: уровень вируса не снизился, и хомяки оставались заразными.

"Основываясь на этих результатах и ​​результатах других команд, мы не рекомендуем дальнейшее изучение использования гидроксихлорохина для лечения COVID-19", – сделали вывод ученые.

Однако высокая доза фавипиравира, который широко применяется в Японии для лечения гриппа, имела сильный эффект. Через несколько дней после заражения вирусологи практически не обнаружили инфекционных вирусных частиц у хомяков, получивших фавипиравир в достаточном количестве и инфицированных через нос.

Более того, у хомяков, которые находились в клетке с инфицированным и принимали лекарство, не было явной инфекции. Те, кто не получил лекарство, заразились после того, как делили клетку с больным животным.

"Поскольку мы вводили препарат незадолго до заражения хомяков вирусом, мы смогли установить, что это лекарство также можно использовать в профилактических целях. Если дальнейшие исследования покажут, что результаты у людей такие же, препарат можно было бы использовать сразу после того, как кто-то из группы высокого риска вступил в контакт с инфицированным человеком. Он также может быть эффективен на ранних стадиях заболевания", – сказали ученые.

Однако, несмотря на определенный успех, исследователи относятся к фавипиравиру с осторожным оптимизмом. Ведь пока что неизвестно, имеет ли длительное использование этого лекарства, особенно в высоких дозах, побочные эффекты. Это будет выяснено в ходе дальнейших исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Johnson & Johnson заявила, что приостановила в США расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.