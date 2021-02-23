Вакцинация в Украине на низком старте: как готовили специалистов по иммунизации от COVID-19

Украинские специалисты, привлеченные к кампании по вакцинации от COVID-19, уже прошли обучение и ознакомились с особенностями препаратов, разработанных компанией Pfizer/BioNTech, а также Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (500 тыс. доз этой вакцины уже прибыло из Индии в Украину). Соответствующий инструктаж получили национальные и региональные координаторы, а также мобильные бригады.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщили в Центре общественного здоровья. В ведомстве также добавили, что соорганизаторами таких мероприятий являются Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья, Центр общественного здоровья, ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины", Бюро ВОЗ в Украине, Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ в Украине, USAID и другие национальные и международные партнеры.

"15-16 февраля медицинские мобильные бригады прошли практические занятия по вакцинации от COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Учитывая, что эти вакцины требуют разных условий хранения, логистики и введения, одна часть мобильных бригад из каждой области овладела способом использования, введения и особенностями работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca, что позволит оперативно запустить процесс вакцинации по всей Украине", – пояснили в ведомстве.

В Департаменте здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации OBOZREVATEL подтвердили, что их специалисты неоднократно привлекались к различным учениям, которые касаются вакцинации от COVID-19.

"Наша представительница, которая является региональным координатором по этому вопросу, была в Киеве на семинаре, посвященному вопросам вакцинации от COVID-19. Это мероприятие проходило в режиме офлайн. В нем приняли участие представители из разных областей Украины. В то же время происходит немало мероприятий онлайн, вебинаров. Недавно одно из таких было посвящено теме вакцинации, где рассказывали пошагово о самой процедуре, как проводить такие прививки, кому их можно делать, какие осложнения могут быть", – проинформировали в Департаменте здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщил OBOZREVATEL региональный координатор по вакцинации от COVID-19 во Львовской области Александр Когут, обучение и тренинги проходили как в онлайн, так и в офлайн форматах. Мероприятия касались также вопросов логистики, приема и хранения вакцин, планирования и их распределения.

"Один из семинаров, который посетил я, длился два дня режиме офлайн. Кроме того, несколько конференций было онлайн, где рассказывали об организации (процесса вакцинации. – Ред.), о целевых группах, об использовании вакцины, в частности, акцентировали на проблемах, которые могут возникнуть с хранением вакцины Pfizer/BioNTech, ведь там холодовая цепь. Состоялись также обучения для лиц, ответственных за приемку и хранение, планирование и распределение вакцин. Это серьезная и разноплановая работа, связанная со всеми аспектами вакцинального процесса", – сказал Когут.

Как стало известно OBOZREVATEL, в областях уже определились с пунктами вакцинации.

"Определены основные и резервные пункты для вакцинации, а также лица, которые отвечают за них. В этих пунктах есть все необходимое оборудование", – рассказали в Департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Алексея Григорука, мобильные бригады созданы на базе центров первичной медико-санитарной помощи. После старта вакцинации они прежде всего будут иммунизировать уязвимые категории населения, в частности, медиков.

"У нас (в Днепропетровской обл. – Ред.) создано 37 мобильных бригад. Сейчас во время первого микроэтапа первой волны планируется привлечь 6 мобильных бригад: по 2 в городах Павлоград, Кривой Рог и Днепр. Часть будет вакцинировать препаратом от AstraZeneca, а другая часть – Pfizer/BioNTech", – сказал Григорук.

Он отметил, что весь план вакцинации указан в дорожной карте, утвержденной Министерством здравоохранения.

"Украина сейчас реализует первый этап дорожной карты вакцинации от COVID-19. Начальный этап кампании по вакцинации начнется с "первой волны", во время которой будут использовать вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca", – пояснили в "Центре общественного здоровья МОЗ Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 24 февраля в Украине стартует Вакцинация от COVID-19. Прежде всего будут иммунизировать медработников.

23 февраля Украина получила первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Ее доставили в аэропорт "Борисполь". Первая партия составляет 500 000 доз вакцины с локальным названием CoviShield.

Украинцы, которые первыми получат дозы вакцины от COVID-19, должны записаться на прививку. Сделать это можно будет с 1 марта.

После первой поставки индийской вакцины против коронавируса CoviShield от AstraZeneca Украина может рассчитывать на получение большего количества препарата. Однако все будет зависеть от того, как будут расти темпы производства.

Глава государства Владимир Зеленский во время форума "Украина 30" сказал, что индийская вакцина CoviShield, которая является разработкой Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, одна из самых эффективных в мире.