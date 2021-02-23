Вакцинация в Украине на низком старте: как готовили специалистов по иммунизации от COVID-19

Каланжова Марьяна Здоровье 17:30, 23.02.2021 Обновлено: 17:43, 23.02.2021

Украинские специалисты, привлеченные к кампании по вакцинации от COVID-19, уже прошли обучение и ознакомились с особенностями препаратов, разработанных компанией Pfizer/BioNTech, а также Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (500 тыс. доз этой вакцины уже прибыло из Индии в Украину). Соответствующий инструктаж получили национальные и региональные координаторы, а также мобильные бригады.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщили в Центре общественного здоровья. В ведомстве также добавили, что соорганизаторами таких мероприятий являются Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья, Центр общественного здоровья, ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины", Бюро ВОЗ в Украине, Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ в Украине, USAID и другие национальные и международные партнеры.

"15-16 февраля медицинские мобильные бригады прошли практические занятия по вакцинации от COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Учитывая, что эти вакцины требуют разных условий хранения, логистики и введения, одна часть мобильных бригад из каждой области овладела способом использования, введения и особенностями работы с вакциной Pfizer/BioNTech, другая – с AstraZeneca, что позволит оперативно запустить процесс вакцинации по всей Украине", – пояснили в ведомстве.

В Департаменте здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации OBOZREVATEL подтвердили, что их специалисты неоднократно привлекались к различным учениям, которые касаются вакцинации от COVID-19.

"Наша представительница, которая является региональным координатором по этому вопросу, была в Киеве на семинаре, посвященному вопросам вакцинации от COVID-19. Это мероприятие проходило в режиме офлайн. В нем приняли участие представители из разных областей Украины. В то же время происходит немало мероприятий онлайн, вебинаров. Недавно одно из таких было посвящено теме вакцинации, где рассказывали пошагово о самой процедуре, как проводить такие прививки, кому их можно делать, какие осложнения могут быть", – проинформировали в Департаменте здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщил OBOZREVATEL региональный координатор по вакцинации от COVID-19 во Львовской области Александр Когут, обучение и тренинги проходили как в онлайн, так и в офлайн форматах. Мероприятия касались также вопросов логистики, приема и хранения вакцин, планирования и их распределения.

"Один из семинаров, который посетил я, длился два дня режиме офлайн. Кроме того, несколько конференций было онлайн, где рассказывали об организации (процесса вакцинации. Ред.), о целевых группах, об использовании вакцины, в частности, акцентировали на проблемах, которые могут возникнуть с хранением вакцины Pfizer/BioNTech, ведь там холодовая цепь. Состоялись также обучения для лиц, ответственных за приемку и хранение, планирование и распределение вакцин. Это серьезная и разноплановая работа, связанная со всеми аспектами вакцинального процесса", – сказал Когут.

Как стало известно OBOZREVATEL, в областях уже определились с пунктами вакцинации.

"Определены основные и резервные пункты для вакцинации, а также лица, которые отвечают за них. В этих пунктах есть все необходимое оборудование", – рассказали в Департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Алексея Григорука, мобильные бригады созданы на базе центров первичной медико-санитарной помощи. После старта вакцинации они прежде всего будут иммунизировать уязвимые категории населения, в частности, медиков.

"У нас (в Днепропетровской обл. – Ред.) создано 37 мобильных бригад. Сейчас во время первого микроэтапа первой волны планируется привлечь 6 мобильных бригад: по 2 в городах Павлоград, Кривой Рог и Днепр. Часть будет вакцинировать препаратом от AstraZeneca, а другая часть – Pfizer/BioNTech", – сказал Григорук.

Он отметил, что весь план вакцинации указан в дорожной карте, утвержденной Министерством здравоохранения.

"Украина сейчас реализует первый этап дорожной карты вакцинации от COVID-19. Начальный этап кампании по вакцинации начнется с "первой волны", во время которой будут использовать вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca", – пояснили в "Центре общественного здоровья МОЗ Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 февраля Украина получила первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Ее доставили в аэропорт "Борисполь". Первая партия составляет 500 000 доз вакцины с локальным названием CoviShield.

  • Украинцы, которые первыми получат дозы вакцины от COVID-19, должны записаться на прививку. Сделать это можно будет с 1 марта.

  • После первой поставки индийской вакцины против коронавируса CoviShield от AstraZeneca Украина может рассчитывать на получение большего количества препарата. Однако все будет зависеть от того, как будут расти темпы производства.

  • Глава государства Владимир Зеленский во время форума "Украина 30" сказал, что индийская вакцина CoviShield, которая является разработкой Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, одна из самых эффективных в мире.

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