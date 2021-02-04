Вакцина Pfizer дает 90% иммунитета к COVID-19 после первого укола – исследование

Наибольшую защиту препарат Pfizer/BioNTech обеспечивает на 21-й день после проведения вакцинации. При этом первые две недели после прививки его эффективность оставалась практически нулевой.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Англии, пишет The Guardian. Они проанализировали программу массовой вакцинации населения в Израиле.

Первоначальный анализ, проведенный израильскими учеными, показал эффективность Pfizer на уровне 52%, однако он не учитывал данные после 18 дня с момента введения вакцины.

Британцы же установили, что прививка становится на 90% эффективной спустя три недели, а после этот показатель остается неизменным. На данный момент невозможно точно сказать, как долго Pfizer будет защищать вакцинированных пациентов от коронавируса, однако медики предполагают, что полученный после первого укола иммунитет не должен существенно снижаться в течение девяти недель.

Напомним, что в британской компании AstraZeneca заявили, что их вакцина против COVID-19 показывает более 70% эффективности уже после первой прививки. Если через 12 недель после первого укола сделать второй, эффективность увеличится до 82%.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинировать население Украины от коронавируса начнут препаратом американской компании Pfizer. Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca.