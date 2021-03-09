В Японии нашли способ не выбрасывать излишки вакцины от COVID-19

В Японии хотят разрешить вводить вакцину от коронавирусной инфекции Pfizer шприцами, которые предназначены для инсулина.

Об этом сообщает Kyodo News. Инсулиновые шприцы могут получать из флакона вакцины семь доз, в то время как закупленные правительством шприцы только пять.

"Этот шаг будет сделан из-за того, что страна борется с дефицитом поставок вследствие задержки на заводе Pfizer в Бельгии и экспортного контроля со стороны Европейского Союза ", – сообщил министр здоровья Японии Норихис Тамур.

Также в правительстве уверяют, что закупят инсулиновые шприцы в том случае, если будет их избыток и это никак не навредит людям с диабетом.

По информации медицинского центра в Японии инсулиновые шприцы имеют меньше пространства которое не используется, то есть меньше жидкости остается в игле. Однако, они созданы для подкожных инъекций, а не для внутримышечных. Следовательно, они могут подойти не всем людям.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

в конце 2020 Япония заявила о третьей волне коронавируса через новый рекорд.

в правительстве Японии заявляли, что выбросят миллионы доз вакцин Pfizer из-за дефицита шприцов.

в Японии впервые в мире начали продавать тестовые наборы для выявления частиц коронавируса на поверхностях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!