Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

В Японии нашли способ не выбрасывать излишки вакцины от COVID-19

1.7т
Читать материал на украинском

В Японии хотят разрешить вводить вакцину от коронавирусной инфекции Pfizer шприцами, которые предназначены для инсулина.

Об этом сообщает Kyodo News. Инсулиновые шприцы могут получать из флакона вакцины семь доз, в то время как закупленные правительством шприцы только пять.

"Этот шаг будет сделан из-за того, что страна борется с дефицитом поставок вследствие задержки на заводе Pfizer в Бельгии и экспортного контроля со стороны Европейского Союза ", – сообщил министр здоровья Японии Норихис Тамур.

Также в правительстве уверяют, что закупят инсулиновые шприцы в том случае, если будет их избыток и это никак не навредит людям с диабетом.

По информации медицинского центра в Японии инсулиновые шприцы имеют меньше пространства которое не используется, то есть меньше жидкости остается в игле. Однако, они созданы для подкожных инъекций, а не для внутримышечных. Следовательно, они могут подойти не всем людям.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Вакцинация в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Антонина Карташева Антонина Карташева
Темы
Вакцинация в Украине Коронавирус
Теги
вакцина Pfizer и BioNTech Вакцина от коронавируса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости