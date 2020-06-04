В ВОЗ предупредили об опасности использования антибиотиков при лечении коронавируса

Ненормированное применение антибиотиков при лечении больных коронавирусом может только увеличить количество летальных случаев.

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Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Daily Mail. По словам ее генерального директора Тедроса Аданома Гебреесуса, "тревожное количество" бактериальных инфекций становится устойчивым к препаратам, которые обычно используются для их лечения.

Поэтому, подчеркнул глава ВОЗ, он и его коллеги были обеспокоены тем, что неправильное использование антибиотиков во время пандемии только ухудшит угрозу резистентности.

"Пандемия COVID-19 привела к увеличению использования антибиотиков, что в конечном итоге приведет к повышению уровня бактериальной резистентности. Это повлияет на бремя болезней и смертей во время пандемии и вне ее", – сказал глава ВОЗ.

Сейчас неоправданное использование антибиотиков превратило безвредные некогда бактерии в смертельно опасные возбудители болезней. Они перестали реагировать на лекарства из-за того, что люди употребляют их в неправильных дозах или без надобности.

Коронавирус

Это привело к тому, что только в США ежегодно выявляют 2,8 млн новых инфекций, вызывающих 35 000 смертей. К 2050 году эта статистика может существенно ухудшиться: от инфекций будут ежегодно погибать 10 млн человек.

Именно поэтому ВОЗ забила тревогу, предупредив, что если на ситуацию не повлияют, то мир будет вынужден жить в эре "после антибиотиков".

"Понятно, что мир теряет способность использовать критически важные противомикробные лекарства. Угроза антимикробной устойчивости – одна из самых актуальных проблем современности", – подчеркнул Тедрос.

Что касается больных коронавирусом, то в ВОЗ заверили, что лишь небольшое количество из них нуждается в антибиотиках для лечения вторичных бактериальных инфекций.

Поэтому Агентство здравоохранения ООН выдает новые указания, рекомендуя врачам не назначать антибиотики в качестве лечения или профилактического средства для пациентов с легкими и умеренными заболеваниями без подозрения на бактериальную инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ уже объясняли, что антибиотики не спасают от вирусов, они нужны для борьбы с бактериями и используются только по назначению врача. Пока в мире нет ни одного медпрепарата, который бы эффективного предотвращал коронавирус.