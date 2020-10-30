В ВОЗ предупредили о долгосрочных последствиях COVID-19

У людей, которые переболели коронавирусом, остаются в средне- и долгосрочной перспективе негативные последствия, которые влияют на важные системы организма.

Об этом на брифинге 30 октября заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Речь идет об утомляемости, кашле, затруднении дыхания, воспалениях и поражения легких и сердца.

По словам Гебреисуса, выздоровление после COVID19 может растянутся на недели и месяцы.

Причем они проявляются как у тех, кто перенес болезнь дома в легкой форме, так и у тех, кто лечился стационарно. Также не имеет значение пол и возраст.

Глава ВОЗ уточнил, что точное количество людей, которые столкнулись с долгосрочными последствиями, пока не определено.

Он также подчеркнул, что ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать "наилучшие стандарты лечения, направленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращения осложнений".

"Хотя мы еще изучаем вирус, уже ясно, что это не просто вирус, который убивает людей. У многих он вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий", – подчеркнул Гебреисус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые британского Национального института исследований разделили список последствий "длительного коронавируса" на четыре группы. Тысячи пациентов, преодолевших заболевание, сообщили, что их мучали такие симптомы, как усталость, одышка, мышечные боли и аритмия сердца через несколько месяцев после выздоровления.

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