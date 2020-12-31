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В ВОЗ ответили, нужно ли принимать витамины при коронавирусе

3.4т
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Всемирная организация здравоохранения не рекомендует принимать витамины D и C, а также цинк для профилактики или лечения коронавируса.

Об этом рассказал председатель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, сообщает "Радио Свобода". Однако он отметил, что эти вещества играют жизненно важную роль в работе иммунной системы, укреплении здоровья и здоровом питании.

Он сказал, что потребление микроэлементов должно поступать из устойчивого и разнообразного питания, включая фрукты, овощи и продукты животного происхождения.

"Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников (например, жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки), либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D", – отметил Хабихт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в рамках самой масштабной кампании вакцинации в истории – против COVID-19 – в мире уже сделали 5,6 млн прививок (на 30 декабря). Больше всего доз использовали в США и Китае.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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