В Украине начались клинические исследования лекарства "Биовен" для лечения коронавируса COVID-19. Появились подробности о самом препарате, а также о процессе тестирования.

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Это противовирусный препарат, главным активным компонентом которого являются антитела против вирусов и бактерий, пишет ТСН.

От чего препарат

Он предназначен для лечения гепатита А и В, герпеса, ветряной оспы, гриппа, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, коклюша, стафилококка, кишечной палочки, пневмококка.

Чаще всего его прописывают людям с синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). У них почти отсутствует собственный иммунитет, и поэтому человек не способен бороться с любыми болезнями. "Биовен" повышает уровень иммуноглобулина G у человека и помогает ему выздороветь. В основном препарат прописывают для лечения синдромов первичного иммунодефицита, вторичного синдрома дефицита антител, аутоиммунных заболеваний и при трансплантации костного мозга.

Вводят его исключительно внутривенно при помощи капельницы. При этом его использование, как утверждают разработчики, может влиять на эффекты аттенуированных живых вирусных вакцин, таких как корь, краснуха, эпидемический паротит и варицелла. Это означает, что после употребления лекарств вакцинация такому человеку должна происходить как минимум после 3 месяцев, а для кори этот период может достигать даже одного года.

В Минздраве отметили, что "Биовен" уже показал свою эффективность при лечении инфекционных заболеваний.

Как проводятся испытания

По данным Минздрава, препарат уже показал свою эффективность во время лечения ряда инфекционных заболеваний.

Заместитель главы ведомства Ирина Микичак рассказала о том, как проходят испытания.

Также она пояснила порядок проведения испытаний. Изначально компания-производитель обращается к Государственному экспертному центру и предоставляет ему пакет документов. Также фирма определяет учреждения здравоохранения, где проводятся эти испытания. В пакет документов входит согласие учреждения здравоохранения, с которым договаривается производитель, и обязательное решение комиссии по этике.

Также испытания проводятся исключительно по согласию пациента, который должен получить страховку.

Продается ли "Биовен" в аптеках

На интернет-порталах лекарства хватает в продаже, а также в ряде аптек. Продается он в пропорциях от 25 до 100 мл и соответствующие растворы 5% или 10%.

Самой дешевой является бутылочка 25мл 5%, стоит она в среднем 1 200 гривен. За 100 мл придется заплатить более 8 500 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения 4 мая разрешило провести клинические исследования "Биовена" в пяти медицинских учреждениях.

Производителем препарата является ООО "Биофарма Плазма".

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