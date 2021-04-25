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В Украине провели первую за 13 лет трансплантацию костного мозга

2.3т
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В Киевском центре трансплантации костного мозга впервые за 13 лет в стране сделали соответствующую операцию пациенту, которого выписали 23 апреля.

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, операция прошла успешно.

"Пациент – 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор – его 20-летний брат. В декабре 2020 Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь ему была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку. Украинские врачи справились на отлично несмотря на то, что операция из-за нехватки специфического оборудования раз делалась в нашей стране 13 лет назад. Все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ, отправляли за границу, где такая операция стоит 3, 5 млн гривен. В Украине она обойдется в 1,36 млн грн", – написал Степанов.

Также он добавил, что в течение 2021 предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку. Операция прошла успешно.

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Автор
Антонина Карташева Антонина Карташева
Персона
Максим Степанов
Тег
трансплантация органов
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