В Украине обнаружили эффективный препарат от COVID-19: врач пояснила, как он работает

Юрий Сергиенко Здоровье 18:42, 3.07.2020

В Украине есть отечественный препарат, которые помогает в лечении COVID-19. В частности, они снижает негативные последствия действия вируса.

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Украинская инфекциониста Ольга Голубовская в эфире "Украина 24" рассказала, что лекарство поддерживает сердце и легкие.

"Есть такой отечественный препарат, он известен очень давно. Его применяли еще в 1970-х годах для лечения больных с острыми вирусными гепатитами", – отметила врач.

Название она не сказала, но отметила, что лекарство широко применяют кардиологи и невропатологи.

Также Голубовская описала принцип действия препарата: "Мы знаем, что коронавирус обладает определенной системностью и вызывает так называемую эндотелиальную дисфункцию в сосудах, из-за чего происходят все неприятности, а этот препарат имеет сосудопротекторное действие. Раньше не было клинических испытаний при коронавирусной инфекции, поскольку она для нас новая, но теперь они проводятся. Я хочу сказать, что он работает гораздо лучше, чем высокие дозы витамина С, клинические исследования которых сейчас проводятся в США. Этот препарат является также иммуномодулирующим, он уменьшает активность прововоспалительных веществ, которые поражают легкие и не только".

Врач подчеркнула, что клинические испытания еще продолжаются, но возможно уже летом будут получены результаты. Однако она убеждена, что лекарство уже можно включать в протоколы лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения добавило препарат дексаметазон из группы кортикостероидных гормонов в список лекарственных средств, которые можно использовать при лечении коронавирусе.

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