В Украине до конца года планируют сделать 47 млн прививок от коронавируса

В соответствии с указом Президента Украины Владимира Зеленского до конца 2021 нужно вакцинировать большую часть населения страны. Минздрав должен обеспечить 47 млн уколов.

Об этом заявил в эфире 5 канала главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что выполнить поставленные задачи по количеству вакцинированных можно только тогда, когда будут открыты все этапы для вакцинации.

"3 апреля президент Украины вводит указом президента решение СНБО, которое заставляет нас пересмотреть нашу дорожную карту. Поскольку поставлена задача до конца 2021 вакцинировать большинство населения. Большинство определено в 70% взрослого населения. То есть мне нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 людям старше 18 лет", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL :

По данным Минздрава, после вакцинации препаратом AstraZeneca иммунитет от коронавируса появляется на 22-й день. Он будет защищать 90 дней, а затем потребуется повторная прививка.

В ближайшие несколько дней Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области перейдут с красного в желтый уровень эпидемиологической опасности.

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