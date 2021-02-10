В Таиланде у летучих мышей нашли коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

В Таиланде в популяции летучих мышей обнаружили коронавирус, похожий на Sars-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19.
Об этом сообщили на сайте Nature Communications. Вирус получил название RacCS203.
Ученые подтвердили наличие возбудителя у пяти летучих мышей. Также они выявили антитела от болезни, нейтрализующие SARS-CoV-2, у панголинов, популяция которых живет в заповеднике дикой природы Таиланда.
Уточняется, что новый коронавирус похож на Sars-CoV-2 на 91,5%. Он также похож на вирус RmYN02, обнаруженный у летучих мышей в Китае, который имеет сходство генома с указанным выше коронавирусом на 93,6%.
Вирусы, похожие на Sars-CoV-2, широко распространены у летучих мышей в различных странах Азии.
Точное происхождение возбудителя, вызвавшего пандемию, пока не известно. При этом исследования показывали, что сначала он появился у животного, а затем передался человеку.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску причин возникновения коронавируса во время поездки в китайский Ухань опровергли версию о его лабораторном происхождении. В дальнейшем специалисты гипотезу об утечке вируса из лаборатории рассматривать не будут.
Передачу коронавируса от летучих мышей прямо к человеку они также считают маловероятной, поскольку в Ухане они не водятся. Самым правдоподобным объяснением является наличие промежуточного носителя, которым могли стать другие животные.
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