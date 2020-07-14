В США заявили о выпуске вакцины против COVID-19 до конца лета

В США намерены до конца лета начать производство вакцины против коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме, передает ETimes. Источник рассказал, что клинические испытания терапевтических препаратов против COVID-19 могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит выпустить сотни тысяч доз к осени.

"Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через четыре-шесть недель. Мы будем ее активно производить до конца лета", – сообщил он.

По его словам, Штаты планируют выпустить 300 млн доз вакцины к началу 2021 года. Он добавил, что администрация президента уже работает с фармацевтическими компаниями по оснащению и производственных мощностей и приобретению сырья.

Добавим, что власти США выделили деньги на создание четырех потенциальных вакцин против COVID-19. Правительство выделило более 1 млрд долларов компаниям Johnson & Johnson, Moderna Inc, AstraZeneca Plc и Novovax Inc.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии заявили, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года.

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