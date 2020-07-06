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В США у мужчины обнаружили редкую амебу, которая пожирает мозг

1.5т
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В округе Хиллсборо американского штата Флорида у мужчины обнаружили заражение амебой, которая способна поражать нервную систему и мозг.

Как сообщает ВВС, пациент мог получить редкую инфекцию в воде – вероятнее всего, амеба попала в его организм через нос.

Амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) инфицирует мозг и может быть смертельно опасной для заболевшего – часто зараженные погибают в течение недели. Они в основном живут в теплой воде, откуда через нос попадают в мозг, где очень быстро размножаются. В организме амеба провоцирует кровоизлияния, некроз и первичный амебный менингоэнцефалит.

В качестве симптомов заражения этой амебой медики выделяют повышение температуры, тошноту, рвоту и сильные головные боли. При этом, от человека к человеку амеба не передается.

Случаи заражения Naegleria fowleri довольно редки – с 2009 по 2018 год в США зафиксировали 34 инфицированных. Тем не менее, служба здравоохранения Флориды призвала избегать водоемов и контакта носа с водой из-под крана.

Ранее OBOZREVATEL публиковал колонку инфекционистки Ольги Голубовской об опасности Naegleria fowleri.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Здоровье
Место
США
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