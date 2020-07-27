В США мужчина лишился пальцев из-за коронавируса

Американец Грег Гарфилд 64 дня провел в калифорнийской больнице, борясь с коронавирусом. В итоге он потерял почти все пальцы рук, однако выжил.

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Как сообщает KTLA, 54-летний мужчина заразился COVID-19 на горнолыжном курорте в Италии. В течение месяца он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

За это время пациент получил заражение метициллин-резистентным золотистым стафилококком, сепсис, отказ почек и печени и легочные эмболии. Также врачи обнаружили четыре места, в которых его легкие порвались, а из-за проблем с кровообращением ему пришлось ампутировать все пальцы правой руки и большую часть на левой.

Дэвид Калбер из Медицинского центра Святого Иосифа в Лос-Анджелесе пояснил, что коронавирус может оказывать влияние на кровообращение.

Врачи давали Гарфилду только 1-процентный шанс на то, что он сможет пережить болезнь. Сейчас мужчина выписан из больницы и почти полностью восстановился.

Как сообщал OBOZREVATEL, у двух инфицированных коронавирусом врачей из Центральной больницы китйского Уханя болезнь спровоцировала резкий гормональный сбой и потемнение кожи.

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