В Pfizer заявили о 100% эффективности своей вакцины для подростков

Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что препарат от COVID-19 их производства является безопасным и эффективным для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщили на сайте Pfizer. Так, в компании обнародовали результаты третьей фазы испытаний своей вакцины на подростках до 16 лет. Эффективность препарата в этой группе оценили в 100%.

Теперь Pfizer/BioNTech намерены подать заявку на разрешение экстренно использовать вакцину для подростков старше 12 лет. На сегодняшний день вакцина утверждена к применению для людей старше 16 лет.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что надеется получить разрешение и начать вакцинацию подростков к началу следующего учебного года.

Во время испытания 2260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет было зарегистрировано 18 случаев COVID-19 в группе, получавшей плацебо, и ни одного среди тех, кто получал вакцину.

В компании заявляют, что вакцина хорошо переносилась, побочные эффекты соответствовали тем, которые наблюдались среди участников в возрасте от 16 до 25 лет в исследовании для взрослых.

Напомним, ранее исследование показало, что американские вакцины Pfizer и Moderna оказались эффективными для предотвращения заражения коронавирусом: на 90% после двух доз и на 80% – после одной прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Pfizer и BioNTech планируют в апреле начать тестирование так называемой сухой – лиофилизированной версии вакцины против коронавируса.

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