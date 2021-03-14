В Минздраве развенчали популярный фейк о влиянии вакцины от COVID-19 на ДНК

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали популярный миф о том, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 способна изменять ДНК человека.

Об этом говорится в материале Liga.net. Там отметили, что этот фейк чаще всего используют относительно мРНК-вакцин.

В ЦОЗ добавили, что мРНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадает в ядро клетки, где находится наша ДНК.

"Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК никак. Зато мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать иммунитет к COVID-19", – говорится в материале.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что РНК-вакцины, созданные по сравнительно новым технологиям, содержащие не активный или ослабленный вирус, а его матричную РНК. Во время прививки в организм попадает матричная РНК, которая несет в себе чертежи небольшой части вируса, а не всю его генетическую информацию. Шипы на вирусе – белок, который сам по себе безвреден. Именно за него отвечает генетический материал в вакцине.

Матричная РНК должна проникнуть в цитоплазму клеток, где рибосомы считывают код и начинают создавать "шипованый" белок. После образования молекула направляется к мембране, а клетка тем временем разрушает чужеродную РНК. Использование небольшого фрагмента вируса позволяет иммунной системе познакомиться с новым врагом без риска заболеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы не смогут выбирать производителя вакцины от коронавируса во время государственной кампании иммунизации. Если человек откажется от препарата, которым будут прививать в определенный момент, то потеряет шанс на бесплатную процедуру.

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