В Украине на следующей неделе начнут лечение девятилетней Ирины Химич из Винницы, которая страдает прогерией – редким заболеванием, во время которого организм преждевременно стареет.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на владу" заявил, что в ведомстве знают о девочке.

Ирине Химич сейчас девять лет ТСН

Ведущая отметила, что Ирине нужно дорогостоящее лечение в Бостоне, США.

Степанов в свою очередь уточнил, что его заместитель Ирина Микичак уже связывалась с мамой ребенка.

"Они договорились, что сразу после окончания карантина надо сделать еще дополнительное обследование. Думаю, мы сможем это сделать на следующей неделе, когда будут смягчены карантинные меры. Затем мы начнем процесс лечения. Независимо от того, чего будет стоить государству лечение этого ребенка", – отметил министр.

Прогерия приводит к преждевременному старению организма. Болезнь поражает и детей, и взрослых. Как правило год жизни при таком диагнозе считается за 8-10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ирине Химич провели уникальную стоматологическую операцию. Уже на тот момент ее организм состарился на 60 лет.

Напомним, что в Винницкой области в начале 2020 года скончалась восьмилетняя Анна Сакидон, которая также страдала прогерией.

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