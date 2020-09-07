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/ Грипп и простуда

В Минздраве рассказали, как правильно вакцинироваться во время пандемии COVID-19

1.1т
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В Министерстве здравоохранения заявили, что заражение гриппом во время пандемии коронавируса представляет еще большую опасность для здоровья людей, и призвали делать прививки.

О том, как правильно вакцинироваться от этого и других вирусных и инфекционных заболеваний, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию в стране, рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Надо дистанционно договориться с семейным врачом о соответствующей вакцинации. Затем он должен назначить время, когда вам надо прийти, сделать прививку", – прежде всего сказал он.

Степанов рассказал о правильной вакцинации во время пандемии COVID-19

Степанов рассказал о правильной вакцинации во время пандемии COVID-19

Глава Минздрава отметил, что во время вакцинации в медучреждении нужно выполнять установленные правила, в частности:

  • иметь защитную маску;

  • соблюдать социальную дистанцию;

  • пользоваться антисептиком

  • прийти на указанное врачом время, чтобы избежать скопления людей.

В случае с проведением прививок для детей, в Министерстве здравоохранения рекомендуют сочетать патронажные функции вместе с иммунизацией, чтобы уменьшать это контактирование.

"Все алгоритмы отработаны, о них знают семейные врачи, к ним эту информацию донесли... Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, здоровьем и пройдите все процессы вакцинации", – призвал Степанов.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Вакцинация в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения грипп и ОРВИ Прививки от гриппа
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