В Минздраве рассказали, как правильно вакцинироваться во время пандемии COVID-19

В Министерстве здравоохранения заявили, что заражение гриппом во время пандемии коронавируса представляет еще большую опасность для здоровья людей, и призвали делать прививки.

О том, как правильно вакцинироваться от этого и других вирусных и инфекционных заболеваний, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию в стране, рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Надо дистанционно договориться с семейным врачом о соответствующей вакцинации. Затем он должен назначить время, когда вам надо прийти, сделать прививку", – прежде всего сказал он.

Степанов рассказал о правильной вакцинации во время пандемии COVID-19

Глава Минздрава отметил, что во время вакцинации в медучреждении нужно выполнять установленные правила, в частности:

иметь защитную маску;

соблюдать социальную дистанцию;

пользоваться антисептиком

прийти на указанное врачом время, чтобы избежать скопления людей.

В случае с проведением прививок для детей, в Министерстве здравоохранения рекомендуют сочетать патронажные функции вместе с иммунизацией, чтобы уменьшать это контактирование.

"Все алгоритмы отработаны, о них знают семейные врачи, к ним эту информацию донесли... Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, здоровьем и пройдите все процессы вакцинации", – призвал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украину до эпидсезона 2020-2021 годов будет поставлено 665 тысяч доз вакцин от гриппа четырех видов. В Центре общественного здоровья напомнили, что вакцинация от гриппа – лучшая профилактика этого заболевания.

Врачи и медицинские эксперты обратились к украинцам с призывом сделать прививку от гриппа, чтобы еще больше не усугубить эпидемиологическую ситуацию в период пандемии COVID-19.

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