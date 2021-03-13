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Минздрав – об эпидситуации на Пасху: середина марта покажет

3.7т
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В МОЗ Украины готовятся к Пасхе, говорят с религиозными лидерами о целесообразности вакцинации. Точных прогнозов относительно распространения коронавируса не дают, но ожидают, что зимне-весенний эпидемиологический период завершиться в ближайшее время.

Такую позицию высказал в интервью "Новое время" главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Несмотря на подготовку к праздникам он напоминает и о быстрой мутации вируса.

"Готовимся ли мы к Пасхе? Готовимся. Мы ко всему готовимся. Но вопрос заключается в том, что вирус такая зараза, которая также готовится ко всем нашим шагам и мутирует, и нам надо эти мутации вылавливать...Завершается первый год его циркуляции в глобальном масштабе, поэтому возникает вопрос, будет ли он повторять сезонность гриппа и гриппоподобных заболеваний, или же будет формировать свою кривую, независимо ни от погодных условий, ни от постоянной сезонности циркуляции подобных ему вирусов. Все это мы увидим в середине марта", – сказал Ляшко.

По его словам, проводится работа и с религиозными лидерами, их просят сделать прививку. Прежде всего это касается пожилых людей.

"Чем ближе Пасха, тем реальными у нас будут прогнозы эпидситуации. Ведь сейчас у нас наблюдается активная вспышка в Западной Украине. Посмотрим, будет ли он распространяться на Центр и Восток, или же все-таки этот зимне-весенний [эпидемиологический] период завершится в нас еще до Пасхальных праздников", – добавил Ляшко.

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Автор
Антонина Карташева Антонина Карташева
Темы
Пасха 2021 Лечение коронавируса в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Тег
Вакцина от коронавируса
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