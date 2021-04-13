В Минздраве показали, из чего делают вакцины против COVID-19
Украинский Минздрав обнародовал состав вакцин против коронавируса, которыми уже прививают или будут прививать граждан.
Пресс-служба ведомства в Facebook пояснила, что состав препаратов зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. Сейчас в нашей стране уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. При этом в Минздраве отметили, что в акцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.
"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшей больницы", – предупредили украинцев и обнародовали подробный состав упомянутых вакцин.
AstraZeneca
Действующее вещество: модифицированный аденовирус, который включает в себя специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ.
Вспомогательные вещества:
L-гистидин, или L-гистидин гидрохлорид моногидрат – аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме.
Динатриевая соль етилендиаминтетрацтовой кислоты – используется для стабилизации вакцины.
Магния хлорид – также является стабилизатором.
Sinovac
Действующее вещество: инактивированный вирус.
Вспомогательные вещества:
гидроокись алюминия – ускоряет и усиливает действие активного компонента.
Фосфат натрия 12-водный и фосфат натрия моногидрат – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела.
Натрия хлорид – является растворителем и корректирует солевой баланс вакцины.
Pfizer
Действующее вещество: мРНК – молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа.
Вспомогательные вещества:
ALC-0315, ALC-0159 и холестерол – липидные частицы, которые формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки.
DSPC – фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а потому усиливает его действие.
Дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля в Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Процесс начался после завершения всех необходимых проверок и тестов.
Также стало известно, что Израиль и Украина могут начать сотрудничество в сфере производства вакцин, в том числе и против коронавируса.