В Минздраве показали, из чего делают вакцины против COVID-19

Виктория Довгань Здоровье 14:21, 13.04.2021 Обновлено: 14:30, 13.04.2021
Минздрав показал украинцам состав вакцин против коронавируса

Украинский Минздрав обнародовал состав вакцин против коронавируса, которыми уже прививают или будут прививать граждан.

Пресс-служба ведомства в Facebook пояснила, что состав препаратов зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. Сейчас в нашей стране уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. При этом в Минздраве отметили, что в акцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшей больницы", – предупредили украинцев и обнародовали подробный состав упомянутых вакцин.

AstraZeneca

Действующее вещество: модифицированный аденовирус, который включает в себя специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ.

Вспомогательные вещества:

  • L-гистидин, или L-гистидин гидрохлорид моногидрат – аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме.

  • Динатриевая соль етилендиаминтетрацтовой кислоты – используется для стабилизации вакцины.

  • Магния хлорид – также является стабилизатором.

Состав вакцин от AstraZeneca
Facebook Минздрава Украины

Sinovac

Действующее вещество: инактивированный вирус.

Вспомогательные вещества:

  • гидроокись алюминия – ускоряет и усиливает действие активного компонента.

  • Фосфат натрия 12-водный и фосфат натрия моногидрат – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела.

  • Натрия хлорид – является растворителем и корректирует солевой баланс вакцины.

Состав вакцин от Sinovac
Facebook Минздрава Украины

Pfizer

Действующее вещество: мРНК – молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа.

Вспомогательные вещества:

  • ALC-0315, ALC-0159 и холестерол – липидные частицы, которые формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки.

  • DSPC – фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а потому усиливает его действие.

  • Дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела.

Состав вакцин от Pfizer
Facebook Минздрава Украины

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