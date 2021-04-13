Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

В Минздраве показали, из чего делают вакцины против COVID-19

4.3т
Читать материал на украинском

Минздрав показал украинцам состав вакцин против коронавируса

Минздрав показал украинцам состав вакцин против коронавируса

Украинский Минздрав обнародовал состав вакцин против коронавируса, которыми уже прививают или будут прививать граждан.

Пресс-служба ведомства в Facebook пояснила, что состав препаратов зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. Сейчас в нашей стране уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. При этом в Минздраве отметили, что в акцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшей больницы", – предупредили украинцев и обнародовали подробный состав упомянутых вакцин.

AstraZeneca

Действующее вещество: модифицированный аденовирус, который включает в себя специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ.

Вспомогательные вещества:

  • L-гистидин, или L-гистидин гидрохлорид моногидрат – аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме.

  • Динатриевая соль етилендиаминтетрацтовой кислоты – используется для стабилизации вакцины.

  • Магния хлорид – также является стабилизатором.

Состав вакцин от AstraZeneca
Состав вакцин от AstraZeneca. Источник: Facebook Минздрава Украины

Sinovac

Действующее вещество: инактивированный вирус.

Вспомогательные вещества:

  • гидроокись алюминия – ускоряет и усиливает действие активного компонента.

  • Фосфат натрия 12-водный и фосфат натрия моногидрат – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела.

  • Натрия хлорид – является растворителем и корректирует солевой баланс вакцины.

Состав вакцин от Sinovac
Состав вакцин от Sinovac. Источник: Facebook Минздрава Украины

Pfizer

Действующее вещество: мРНК – молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа.

Вспомогательные вещества:

  • ALC-0315, ALC-0159 и холестерол – липидные частицы, которые формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки.

  • DSPC – фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а потому усиливает его действие.

  • Дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия – буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела.

Состав вакцин от Pfizer
Состав вакцин от Pfizer. Источник: Facebook Минздрава Украины

В Минздраве показали, из чего делают вакцины против COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Вакцинация в Украине и мире" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Вакцинация в Украине и мире Коронавирус
Место
Украина
Теги
вакцина Sinovac CoronaVac вакцина Pfizer и BioNTech вакцина CoviShield Министерство здравоохранения вакцина AstraZeneca
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости