В Минздраве опровергли "прогнозируемую" вакцинацию в Украине до 2040 года

В Минздраве отмечают необходимость вакцинироваться от коронавируса в период пандемии и уверяют, что "прогнозируемая" вакцинация в Украине до 2040 года – фейк.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ. Отмечается, что в стране будут наращивать темпы вакцинации людей.

Так, согласно "калькулятору" очереди период прививок в стране продлится до 2040 года. В министерстве называют эту инфомацию ложной, ведь вакцинация будет разворачиваться поэтапно и с новыми вакцинами будет увеличиваться и количество пунктов.

Вакцинация Украинский. Министерство здравоохранения

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