В Минздраве опровергли "прогнозируемую" вакцинацию в Украине до 2040 года

В Минздраве отмечают необходимость вакцинироваться от коронавируса в период пандемии и уверяют, что "прогнозируемая" вакцинация в Украине до 2040 года – фейк.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ. Отмечается, что в стране будут наращивать темпы вакцинации людей.

Так, согласно "калькулятору" очереди период прививок в стране продлится до 2040 года. В министерстве называют эту инфомацию ложной, ведь вакцинация будет разворачиваться поэтапно и с новыми вакцинами будет увеличиваться и количество пунктов.

Вакцинация Украинский. Источник: Министерство здравоохранения

Как сообщал OBOZREVATEL :

В Украину 25 марта отправили груз с вакциной против коронавируса, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech.

По состоянию на субботу, 27 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 126 700 000 человек. За минувший день обнаружили 630 099 новых инфицированных.

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