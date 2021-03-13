В Минздраве обещают вакцинировать некоторых украинцев на дому

Украинсцев старше 80 лет будут вакцинировать от коронавируса по месту их проживания. Сейчас в Минздраве думают, как уговорить людей согласится на прививку.

Об этом рассказал в интервью "Новое время" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уверяет, что в министретсва есть стратегия по приближению места прививки в дому людей.

"Мы и приближаем для престарелых место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людей мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики – приблизить место прививки до места проживания человека", – сказал Ляшко.

По его словам, сейчас главная задача это уговорить людей вакцинироваться.

"Поскольку мы все заложники ситуации, которая складывается: человек не хочет вакцинироваться, потенциально может инфицироваться, и через эти инфицирования возрастает уровень госпитализаций в учреждения здравоохранения, и мы вынуждены внедрять карантин. Поэтому этот замкнутый круг. И переводить этот вопрос на одно Министерство здравоохранения или на руководителя какого-то заведения невозможно", – добавил Ляшко.

Согласно календарному плану Минздрава вакцинация украинцев старше 80 лет должна состояться через три недели. За это время министерство будет заниматься информационной кампанией, чтобы увеличить количество желающих получить прививку от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав Украины рекомендует врачам открывать необходимое количество флаконов с вакциной CoviShield от коронавируса, чтобы привить всех желающих из "первой волны", а в случае остаточных доз привлекать к прививкам граждан, попавших во вторую или третью "волны".

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