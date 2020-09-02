В Минздраве назвали три главных симптома коронавируса

Ольга Липич Здоровье 10:57, 2.09.2020 Обновлено: 11:50, 2.09.2020

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал лихорадку, сухой кашель и затруднение дыхания главными симптомами коронавируса.

На брифинге по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, Ляшко также отметил, что симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет – заболевание может протекать без симптомов.

"Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью, – это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднения дыхания", – сказал Ляшко.

Лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхания назвали главными симптомами коронавируса

Также он отметил, что Всемирная организация здравоохранения сделала рейтинг симптомов на основе проведенных анализов:

  • лихорадка – наблюдается у 88% всех заболевших;

  • сухой кашель (67%);

  • слабость (38%);

  • затруднение дыхания (18%);

  • боль в горле (13%);

  • головная боль (13%);

  • боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота (5-10%).

Также симптомами являются насморк, диарея и кашель с кровью. Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заболевание коронавирусом, являются потеря ощущения вкуса и запаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Австралии заявили, что боль в животе может быть ключевым признаком коронавирусной инфекции.

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