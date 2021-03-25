В Минздраве назвали количество "побочек" вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины против коронавируса CoviShield/AstraZeneca. А также три случая, когда пациентам была необходима медицинская помощь.

Об этом на брифинге 25 марта сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Речь идет о головной боли, временном повышении температуры, усталости. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты применения вакцин, которые доказывают, что вакцина работает, организм готовит иммунный ответ", – отметил он.

В Украине зафиксировано почти 600 "побочек" вакцинации от COVID-19

Также, по его словам, подтверждены три случая, когда пациентам после получения первой дозы вакцины было необходимо временное наблюдение врачами или предоставление соответствующей медицинской помощи.

"Вакцинация населения является важнейшим инструментом предотвращения новых заболеваний, смертей, а также эффективным методом противодействия пандемии", – заверил Иващенко.

Заместитель министра отметил, что случай смерти военнослужащей на Одесщине будет расследован согласно протоколов Министерства здравоохранения.

Добавим: за сутки 24 марта прививку против коронавируса сделали 18 561 украинцу. С начала кампании вакцинировано 155 587 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Черновцах 24 марта умер провизор аптеки военного госпиталя, предварительно, вследствие острого мозгового инсульта. Известно, что 15 марта мужчина получил прививку против коронавируса.

В сети распространили видео, которое показывает последние минуты жизни 43-летней военной Инны Нарожной, которая 23 марта умерла на Одесщине. За несколько дней до этого она вакцинировалась против COVID-19.

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