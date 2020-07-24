В Министерстве здравоохранения планируют существенно расширить программу "Доступные лекарства", которая предусматривает в том числе и снижение стоимости препаратов.

Об этом на брифинге по противодействию распространению COVID-19 в Украины 23 июля рассказал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, программа предусматривает использование электронных рецептов.

По мнению министра, переход от бумажных к электронным рецептам позволяет не только усилить контроль за реализацией лекарств, но и снизить их стоимость. Получить лекарственные средства по более низкой цене возможно за счет того, что в электронный рецепт вносится только действующее вещество, позволяющее выбирать между препаратами с таким действующим веществом с учетом стоимости.

В Минздраве анонсировали снижение цен на лекарства: Степанов озвучил план

"Мы проговорили (с фармпроизводителями – ред.) внедрение электронного рецепта. Это тоже очень необходимая и важная вещь. Он у нас сейчас используется в программе "Доступные лекарства", которую мы, я считаю, должны максимально расширять – эту программу реимбурсации. Для того, чтобы наши пациенты получали лекарственные средства с существенным снижением цены. Это и есть забота о наших украинцах. Итак, мы считаем, что надо электронный рецепт максимально расширять, внедрять в нашей стране, в том числе – постепенно избавиться вообще от бумажных рецептов", – сказал Степанов.

Он отметил, что в аптеках можно будет купить лекарства по рецепту, как это предусмотрено. Тогда это можно будет контролировать.

Вместе с тем, в Минздраве отметили, что с апреля 2019 по правительственной программе "Доступные лекарства" было выписано более 18 млн рецептов, а еженедельно электронный рецепт получает 8000 новых пациентов. При этом Минздрав продолжает совершенствовать систему и добавляет к ней новые лекарственные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы получили возможность вернуть в аптеку некачественные лекарства и получить назад свои деньги. Но для этого надо, чтобы препарат был признан некачественным Гослекслужбой.

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