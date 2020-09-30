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/ Жизнь столицы

В Киеве в 118 школах классы ушли на самоизоляцию из-за COVID-19

7.8т
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В Киеве в 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом находятся 276 классов, где есть больные ученики.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 30 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте политика. Он уточнил, что также пять школ закрыли на карантин из-за обнаружения коронавируса у учителей.

"Город продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ – из-за случаев заболевания среди учителей. По две в Оболонском и Печерском районах. И одна школа – в Святошинском районе. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики", – сообщил Кличко.

Всего в Киеве 366 больных коронавирусом школьников и 193 педагога. В детских садах из-за выявленых случаев вируса временно закрыты 32 группы.

Кличко также отметил, что два садика закрыты на карантин. Один – в Печерском районе и один – в Деснянском. Наполненность детей в детсадах сегодня – более 58 процентов.

"Пока нам удается контролировать ситуацию. За каждой школой и садиком закреплен санитарный врач, который, согласно регламенту, принимает решение о введении карантинных мероприятий. Я еще раз обращаюсь к родителям: объясняйте детям, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Следите за здоровьем вашего ребенка, и если у него есть признаки ОРВИ – сразу обращайтесь к врачу", – добавил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 219 человек. В Киевской области зафиксировали 143 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 22 778 человек, в области – 9139 зараженных.

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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