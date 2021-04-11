В Израиле установили, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчивым к вакцине Pfizer

Южноафриканский штамм коронавируса может быть заметно более устойчивым к вакцине, которую изготовили компании Pfizer&BioNTech, чем другие его варианты.

Это в ходе нового исследования выявила команда ученых из Тель-Авивского университета и медицинской организации Клалит, пишет Times of Israel. В стране этот препарат использовали для вакцинации миллионов граждан, тогда как версия от Moderna, основанная на аналогичной инновационной технологии мРНК, применялась минимально.

Отмечается, что специалисты секвенировали мазки 150 израильтян, у которых был положительный результат на COVID-19, несмотря на то, что они были вакцинированы.Оказалось, якобы распространенность южноафриканского штамма среди зараженных лиц, получивших прививку, была в восемь раз выше, чем среди невакцинированных и инфицированных.

И хотя количество таких инфекций среди вакцинированных была сравнительно небольшой, ученые предполагают, что этот вариант COVID-19 гораздо больше способен преодолевать защиту организма уже вакцинированных людей, чем другие штаммы.

"Основываясь на структуре населения в целом, мы думали, что увидим только один случай южноафриканского варианта, но их было восемь. Очевидно, этот результат меня не порадовал", – сказал профессор Ади Стерн, возглавлявший исследование.

По его словам, южноафриканский вариант коронавируса по сравнению с исходным штаммом и британским "способен преодолеть защиту вакцины". Однако ученый подчеркнул, что размер выборки слишком мал, чтобы оценить ее возможности.

"Мы можем сказать, что Pfizer менее эффективна против штамма из ЮАР, но необходимы дополнительные исследования, чтобы точно установить, на сколько", – добавил Стерн.

Его коллега профессор Ран Балисер выразил уверенность, что исследование было "очень важным". Также сказал, что результаты требуют постоянной бдительности в отношении коронавируса, включая социальное дистанцирование и ношение масок в закрытых помещениях, чтобы предотвратить заражение.

Отмечается, что это исследование было опубликовано пока в Интернете и еще не прошедшее экспертную оценку, но "может вызвать вопросы" по поводу проведенного реального исследования компанией Pfizer. В последней заявили, что в Южной Африке, несмотря на преобладание местного штамма, их вакцина была эффективна на 100%.

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