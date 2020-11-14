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В Италии заявили о повышенной угрозе для диабетиков из-за COVID-19

  • Медики поделились опытом использования телемедицины

  • Озвучена статистика обращений людей с этой болезнью к врачам в 2020 году

  • Ученые рассказали о последствиях, с которыми сталкиваются диабетики из-за пандемии

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Из-за пандемии коронавируса в Италии существенно обострилась проблема оказания помощи людям с хроническими заболеваниями, а особенно – диабетикам.

В Италии рассказали, как решают проблему помощи больным диабетом в период пандемии

В Италии рассказали, как решают проблему помощи больным диабетом в период пандемии. Источник: medprosvita.com.ua

medprosvita.com.ua

Как пишет La Republica, ситуация опасна не только тем, что больные люди не могут вовремя и правильно контролировать уровень сахара в крови, но и повышенной угрозой последствий COVID-19 для пациентов с диабетом. Так, осложнения у них протекают сложнее и чаще всего приводят к смерти.

По данным Ассоциации врачей-диабетиков, в 2020 году порядка 80% диабетиков практически не ведут регулярное наблюдение за своим уровнем глюкозы, холестерина и артериальным давлением.

"В конце концов доступ к клиникам стал более сложным, а услуги сократились. Как потому, что многие пациенты боятся приходить в больницу, так и потому, что многие врачи были перепрофилированы на уход за пациентами с COVID-19", – отметил президент Итальянского общества диабетологов Агостино Консоли.

По его словам, частично ситуацию смогли решить с помощью телемедицины (связь врачей с пациентами онлайн. – Ред.), однако она эффективна не для всех возрастных категорий. На этот нюанс также обратил внимание и профессор эндокринологии Падуанского университета Джанпаоло Фадини.

"Мы сравнили количество личных или онлайн-посещений, совершенных в период изоляции, с 15 марта по 14 апреля этого года, а затем подсчитали количество тех, кого мы видели в том же месяце в 2018 и 2019 годах. Результат: на 47,7% меньше посещений, при этом большая разница между пациентами с диабетом 2 типа (что на 53% меньше, чем в предыдущие годы) и диабетом 1 типа (минус 40%)", – сказал врач.

При этом, по его словам, те, кто лично побывал на приеме в больнице, возможно, имели в этом минимальную необходимость. А это говорит о том, что более сложные пациенты остались вне схемы, подвергая себя большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Именно поэтому в регионе Венето, где работает Фадини, решили разделить пациентов с диабетом на две категории: тех, за кем можно наблюдать с помощью телемедицины, и тех, кто обязательно должен прийти в клинику физически (из-за отсутствия компьютера или неспособности пользоваться современными технологиями).

"Мы говорим в основном о пожилых пациентах и ​​с диабетом второго типа. Мои 200 пациентов с диабетом первого типа, в то же время, используют датчики и подключены к облаку. Я могу контролировать уровень сахара в их крови в режиме реального времени и звонить им в случае возникновения проблем", – говорит профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанские кардиологи пришли к выводу, что лечение гипертонии или диабета не стоит прерывать пациентам, которых госпитализировали с COVID-19. Опасения, что такая терапия может ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, по их словам, беспочвенны.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
диабет
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