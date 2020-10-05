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В Индии разработали быстрый бумажный тест на COVID-19

  • В Индии появился тест на коронавирус, который может работать подобно тесту на беременность

  • Ученые объяснили главные его преимущества

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Новый тест на коронавирус удобный и дешевый

Новый тест на коронавирус удобный и дешевый

BBC

Группа ученых в Индии разработала недорогой бумажный тест на коронавирус, который может давать быстрые результаты, подобно тесту на беременность.

Как передает Би-би-си, тест Feluda, назван в честь известного индийского детектива, основанный на технологии изменения генов Crispr. Ученые считают, что тест может давать результаты менее чем за час и будет стоить 500 рупий (около 6,75 доллара).

Тест будет производиться компанией Tata. Он может стать первым в мире бумажным тестом COVID-19, доступным на рынке.

"Это простой, точный, надежный, масштабируемый и экономичный тест", – отметил К. Виджай Рагхаван, главный научный советник правительства Индии.

Исследователи Института геномики и интегративной биологии (IGIB) в Дели, а также частных лабораторий испытали тест на образцах около двух тысяч пациентов, в том числе тех, кто уже имел положительный результат на коронавирус.

Оказалось, что новый тест имеет 96% чувствительности и 98% специфичности. Точность теста базируется на двух пропорциях. Тест, который является чрезвычайно чувствительным, обнаружит почти всех, кто страдает заболеваниями. В то же время тест имеет высокую специфичность, правильно исключит почти всех, кто не болеет коронавирусом.

"Новый тест имеет надежность теста ПЦР, он быстрее и может проводиться в лабораториях, которые не имеют совершенное оборудование", – объяснил преимущества нового теста директор IGIB, доктор Анураг Агарвал.

Отметим, по данным Worldometers, по состоянию на утро 5 октября Индия занимает второе место мирового коронавирусного антирейтинга с показателем 6 623 815 случаев. За время пандемии в стране от COVID-19 умерло 102 714 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США ученые разработали новый тест на COVID-19, который требует до 75% меньше затрат, а также экономит до двух часов времени медиков.

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Тема
Коронавирус
Место
Индия
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