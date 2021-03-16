В Германии назвали причину приостановления вакцинации препаратом AstraZeneca

В Германии предположили, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбоз вен мозга

Глава Института Пола Эрлиха Клаус Чичутек заявил, что вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca в Германии приостановили из-за "особого тромбоза вен головного мозга".

В интервью ZDF специалист отметил, что новые случаи были зарегистрированы 12 марта. Он добавил, что не может полностью отвергать версию того, что к такой проблеме привела именно вакцинация. Следовательно, должны быть тщательно исследованы даже единичные инциденты.

Из-за новых фактов упомянутого тромбоза их количество превысило порог так называемой "фоновой заболеваемости" – статистика, которая фиксировалась медиками у населения даже без вакцинации.

"Поэтому нельзя исключать, что причина действительно кроется в вакцинации. Вакцины должны быть безопасными и хорошо переноситься. Мы должны убедиться, что вакцина безвредна", – подчеркнул руководитель Института Пола Эрлиха.

Отметим, что пресс-служба научного учреждения также подробно объяснила, почему решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. В заявлении отметили, что данные о действии медикамента будут дополнительно проанализированы и оценены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕMA).

Пока оценка не будет завершена, прививание вакциной от AstraZeneca в Германии будет прекращено. Это решение касается как первичных, так и последующих прививок.

"Анализируя новые данные, специалисты Института Пола Эрлиха увидели заметный рост количества случаев особой формы очень редкого тромбоза мозговых вен (тромбоз синусовой вены) в связи с нехваткой тромбоцитов (тромбоцитопения) и кровотечениями, которые происходят вскоре после прививок вакцинами против COVID-19 от AstraZeneca", – отметили в институте.

Кроме того, ученые призвали лиц, получивших вакцину против COVID-19 AstraZeneca и чувствующих ухудшение самочувствия более чем через четыре дня после вакцинации, немедленно обращаться к врачам. Особенно это касается тех, кто начинает страдать сильными и постоянными головными болями или точечными кожными кровотечениями.

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