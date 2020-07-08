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В ЕС заключили договор о поставках двух потенциальных лекарств от COVID-19, – СМИ

  • По информации СМИ, Европейская комиссия заключила договор о поставках потенциальных лекарств от COVID-19 с компаниями Roche и Merck KGaA

  • Они разрабатывают препараты от артрита и рассеянного склероза

  • Оба лекарства могут помочь больным COVID-19 перебороть цитокиновый шторм

1.8т
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Европейская комиссия заключила соглашения с двумя производителями лекарств для обеспечения поставок экспериментальных препаратов для лечения COVID-19.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, договора были заключены с компаниями Roche и Merck KGaA. Они разрабатывают препараты от артрита RoActemra и рассеянного склероза Rebif – соответственно.

Согласно информации издания, компании готовы обеспечить поставки в 27 стран ЕС. Также Reuters отмечает, что оба препарата находятся на поздних стадиях испытаний, однако в ЕС пришли к выводу, что нужно обеспечивать население потенциальным лечением даже до того, как его эффективность будет доказана.

Оба препарата нацелены на белки в организме, связанные с воспалением, и есть некоторая надежда, что они могут помочь тяжелобольным пациентам с COVID-19, страдающим от цитокинового шторма.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство США выделило $2 млрд двум фармацевтическим компаниям на разработку и производство экспериментального препарата и потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Теги
лекарства вирус
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