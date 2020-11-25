Супрун назвала главные признаки заболевания, которое не принято обсуждать среди мужчин

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о главных симптомах простатита, методах его лечения и профилактики.

На своей странице в Facebook она написала, что по статистике с этим заболеванием сталкивается 10-12% мужчин вне зависимости от возраста.

Супрун назвала главные симптомы простатита

"Основная функция простаты связана с фертильностью (способностью производить потомство): эта железа образует большинство компонентов эякулята. Простата состоит из двух долек, окружающих уретру в месте ее выхода из мочевого пузыря. Именно поэтому при простатите у мужчины в первую очередь "страдает" именно выделительная система", – пояснила Супрун.

Главные симптомы простатита

Частое мочеиспускание, особенно ночью.

Затруднения, боль или жжение во время мочеиспускания.

Проблемы с недержанием мочи.

Предстательная железа может отекать и вызывать слабый или прерванный поток мочи, а сами выделения могут быть мутными или содержать кровь;

Мужчина может чувствовать повышение температуры, боли внизу живота, в паху, пояснице, промежности, вокруг заднего прохода; боль или чувство дискомфорта при эякуляции или запоры.

Супрун подчеркнула, что симптоматика зависит от формы заболевания.

Всего их четыре:

хронический простатит – боль или дискомфорт в области таза может длиться три месяца и более;

острый бактериальный – длится недолго, однако его проявления могут быть очень тяжелыми и потребовать немедленного медицинского вмешательства;

хронический бактериальный (самый распространенный) – продолжается от трех месяцев, часто – годами, а симптомы могут появляться и исчезать или быть постоянно незначительными;

бессимптомный воспалительный – не вызывает осложнений и не требует лечения.

В каких случаях повышается риск развития простатита

Если у мужчины уже было такое или другие инфекционные заболевания мочевого пузыря или уретры.

Были травмы таза.

Есть доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Если рацион содержит много острой пищи или алкоголя.

Если мужчина занимается незащищенным сексом.

Пользуется мочевыми катетерами.

Бывшая глава Минздрава подчеркнула, что лечат простатит как правило обезболивающими и двух или четырехнедельным курсом антибиотиков. Все зависит от формы заболевания.

"Сам по себе простатит не является заразным – вы можете жить своей жизнью и продолжать сексуальные отношения. Однако при отсутствии должного лечения увеличивается риск возникновения опасных осложнений", – отметила Супрун.

Какие осложнения может вызвать простатит

Бактериальная инфекция крови (бактериемия).

Воспалительные процессы в придатке семенника (эпидидимит).

Абсцесс предстательной железы (когда полость простаты заполняется гноем).

Эректильная дисфункция и бесплодие.

Как предотвратить простатит

Придерживаться гигиены.

Двигаться.

Пить достаточное количество жидкости.

Питаться сбалансированно.

Учиться управлять своим стрессом.

Практиковать безопасный секс.

При этом Супрун отметила, что надежного способа предотвращения заболевания нет, однако вышеперечисленные рекомендации помогут минимизировать риск его возникновения.

Facebook Ульяны Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.