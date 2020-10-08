Последний тренд – есть много лимонов для того, чтобы улучшить иммунитет и уменьшить уровень мочевой кислоты ...

Все было бы Ок, если бы в почках на фоне больших доз витамина С не образовывались камни оксалаты!

Когда они начинают путешествовать вашими мочеточниками вам будет не до лимонов и не к улучшению иммунитета!

Боль будет такой, что вы захотите только одного, чтобы это больше никогда не случалось.

Дробление камней стоит от 6000 до 25000 гривен за одну процедуру.

Поэтому перед тем, как заниматься самолечением, посоветуйтесь с врачом урологом!

Имел в практике несколько таких пациентов, поэтому решил развенчать миф о чудо-лимонах!