9 суперпродуктов для здоровья почек

Почки – это основной и самый мощный фильтр нашего организма, который работает непрерывно 27/7. Они избавляют нас от вредных веществ, помогают регулировать баланс жидкости и способствуют поддержанию правильного уровня определенных гормонов, участвуя в регулировании артериального давления и нормализации работы множества других систем.

Именно поэтому так важно позаботиться об их здоровье, и важным помощником в этом является наш ежедневный рацион. Натуропат Елена Свитко рассказала MedOboz, какие продукты помогают улучшить работу почек и почему их нужно внести с свое привычное меню.

Капуста

Капуста – идеальный продукт для пациентов с заболеваниями почек. Дело в том, что при почечных диагнозах необходимо ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, натрия и фосфора. В капусте же мало этих питательных веществ, но при этом много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают улучшить очистительную функцию организма, облегчая участь почек в процессах фильтрации.

Черника

Как и в капусте, в этих ягодах мало "запрещенных" веществ и много антиоксидантов и витаминов, благодаря чему они защищают почки от ненужной нагрузки, при этом способствуют улучшению процесса кровотворения и кровообращения, нормализуют обменные процессы и укрепляют защитные функции организма.

Чеснок

Его смело можно назвать суперпродуктом, который поддерживает многие аспекты здоровья, в том числе и функцию почек, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам. Так, чеснок богат витамином C, B6 и марганцем - веществами, способствующими уменьшению воспалительных процессов.

Более того, чеснок – очень ароматный продукт, использование которого при приготовлении блюд, снижает необходимость избыточного добавления соли, что также очень важно для поддержания здоровья почек.

Оливковое масло

Главный козырь оливкового масла в повышенном содержании полифенолов - растительных соединений с антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить повреждения от воспалений, вызванных окислительными процессами.

Темные сорта винограда для почек самые полезные. GoodFon

Виноград

Любой сорт винограда полезен для здоровья, однако в вопросах здоровья почек стоит больше внимания уделить именно фиолетовому и красному. Дело в том, что именно такой виноград содержит флавоноиды антоцианы (они и придают винограду темный цвет), которые помогают снизить риск образования тромбов и предотвращают повреждения, вызванные свободными радикалами.

Ананас

Пациентам с заболеваниями почек рекомендуют избегать экзотических фруктов, но ананас является исключением из правил. Секрет его прост: в нем содержится мало калия и много витаминов группы В, марганца и клетчатки. Кроме того, в состав фрукта входит фермент бромелайн, который качественно уменьшает воспаления, способные спровоцировать обострение почечных заболеваний.

Яблоки

Давняя английская пословица гласит: кушай яблоко на ужин – и доктор не нужен. И возникла эта народная мудрость не на пустом месте. Дело в том, что яблоки содержат пектин и флавоноид кверцетин, которые защищают почки от повреждений.

Гречка и булгур

Известный факт, что для сохранения здоровья почек важно уменьшить скачки сахара в крови. Достичь этого можно за счет включения в рацион сложных углеводов с пониженным гликемическим индексом. Идеальный пример подобных продуктов - гречка или булгур. Именно они помогают предотвратить колебания уровня сахара, повреждающие кровеносные сосуды и нарушающие фильтрацию почек. Более того, такие крупы в своем составе содержат минимальное количество веществ, которые нужно исключить при урологических заболеваниях.

Руккола

Этот листовой овощ помогает снизить необходимость добавление соли в продукты. Однако главное его достоинство в другом. Дело в том, что в нем содержится мало калия и много органических нитратов, которые влияют на тонус сосудов и способствуют понижению давления при регулировании функций почек.

Ранее MedOboz делился секретами, которые помогут сохранить почки здоровыми.

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