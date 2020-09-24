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/ Урология

9 суперпродуктов для здоровья почек

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Почки – это основной и самый мощный фильтр нашего организма, который работает непрерывно 27/7. Они избавляют нас от вредных веществ, помогают регулировать баланс жидкости и способствуют поддержанию правильного уровня определенных гормонов, участвуя в регулировании артериального давления и нормализации работы множества других систем.

Именно поэтому так важно позаботиться об их здоровье, и важным помощником в этом является наш ежедневный рацион. Натуропат Елена Свитко рассказала MedOboz, какие продукты помогают улучшить работу почек и почему их нужно внести с свое привычное меню.

Капуста

Капуста – идеальный продукт для пациентов с заболеваниями почек. Дело в том, что при почечных диагнозах необходимо ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, натрия и фосфора. В капусте же мало этих питательных веществ, но при этом много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают улучшить очистительную функцию организма, облегчая участь почек в процессах фильтрации.

Черника

Как и в капусте, в этих ягодах мало "запрещенных" веществ и много антиоксидантов и витаминов, благодаря чему они защищают почки от ненужной нагрузки, при этом способствуют улучшению процесса кровотворения и кровообращения, нормализуют обменные процессы и укрепляют защитные функции организма.

Чеснок

Его смело можно назвать суперпродуктом, который поддерживает многие аспекты здоровья, в том числе и функцию почек, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам. Так, чеснок богат витамином C, B6 и марганцем - веществами, способствующими уменьшению воспалительных процессов.

Более того, чеснок – очень ароматный продукт, использование которого при приготовлении блюд, снижает необходимость избыточного добавления соли, что также очень важно для поддержания здоровья почек.

Оливковое масло

Главный козырь оливкового масла в повышенном содержании полифенолов - растительных соединений с антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить повреждения от воспалений, вызванных окислительными процессами.

Темные сорта винограда для почек самые полезные.

Темные сорта винограда для почек самые полезные.

GoodFon

Виноград

Любой сорт винограда полезен для здоровья, однако в вопросах здоровья почек стоит больше внимания уделить именно фиолетовому и красному. Дело в том, что именно такой виноград содержит флавоноиды антоцианы (они и придают винограду темный цвет), которые помогают снизить риск образования тромбов и предотвращают повреждения, вызванные свободными радикалами.

Ананас

Пациентам с заболеваниями почек рекомендуют избегать экзотических фруктов, но ананас является исключением из правил. Секрет его прост: в нем содержится мало калия и много витаминов группы В, марганца и клетчатки. Кроме того, в состав фрукта входит фермент бромелайн, который качественно уменьшает воспаления, способные спровоцировать обострение почечных заболеваний.

Яблоки

Давняя английская пословица гласит: кушай яблоко на ужин – и доктор не нужен. И возникла эта народная мудрость не на пустом месте. Дело в том, что яблоки содержат пектин и флавоноид кверцетин, которые защищают почки от повреждений.

Гречка и булгур

Известный факт, что для сохранения здоровья почек важно уменьшить скачки сахара в крови. Достичь этого можно за счет включения в рацион сложных углеводов с пониженным гликемическим индексом. Идеальный пример подобных продуктов - гречка или булгур. Именно они помогают предотвратить колебания уровня сахара, повреждающие кровеносные сосуды и нарушающие фильтрацию почек. Более того, такие крупы в своем составе содержат минимальное количество веществ, которые нужно исключить при урологических заболеваниях.

Руккола

Этот листовой овощ помогает снизить необходимость добавление соли в продукты. Однако главное его достоинство в другом. Дело в том, что в нем содержится мало калия и много органических нитратов, которые влияют на тонус сосудов и способствуют понижению давления при регулировании функций почек.

Ранее MedOboz делился секретами, которые помогут сохранить почки здоровыми.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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