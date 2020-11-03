Украину накрыли грипп и простуда: есть ли вакцины и как повлияет на пандемию COVID-19

Однако после борьбы с инфекциями ослабленный организм может быть более восприимчивым к COVID-19

Врачи не знают, как во время пандемии коронавируса будет развиваться грипп

В Украине каждый день более 20 тысяч человек заболевают ОРВИ и гриппом

В 2020-м году, по данным ВОЗ, нас ожидает встреча с четырьмя штаммами. Врачи предупреждают, что на фоне пандемии коронавируса вспышка гриппа может быть небольшой. Однако если человек заразится сразу двумя инфекциями, то его ждут серьезные осложнения.

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Грипп может ослабить организм перед встречей с COVID-19

По данным Минздрава Украины, за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 163 тысяч украинцев, по 23,3 тыс. каждый день. Специалисты уточняют, что в основном это респираторные заболевания.

Врачи говорят, что у нас нет опыта лечения сразу двух инфекций – гриппа и коронавируса, так называемой коинфекции. И как поведут себя эти болезни, каковы будут осложнения, сказать трудно. Ведь есть случаи, когда эти инфекции в одном организме даже усиливают действие друг друга.

В Украине массово болеют гриппом и ОРВИ

"Грипп сам по себе всегда опасен. И на фоне ковидной пандемии опасность осложнений тоже резко возрастет", – считает профессор, врач-инфекционист Сергей Крамарев.

Кроме этого, иммунная система, ослабленная борьбой с гриппом или ОРВИ, может сделать человека даже более восприимчивым к вирусу COVID-19.

Крамарев отмечает, что есть и другие исследования, которые говорят о том, что если в организме человека поселился один вирус, то вторым заразиться не может. "Как будто два вируса борются за "хозяина", за источник существования, вытесняя друг друга", – говорит он.

От гриппа еще можно привиться

Привиться еще есть время

Врачи советуют все-таки делать прививки от гриппа, пока еще не поздно. По словам Крамарева, самый оптимальный сезон для прививок – до конца ноября.

ВОЗ уже дал свой прогноз. В этом году нас ожидают гриппы штаммов A/Guangdong-Maonan/SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); В/Washington/02/2019 (линия B Victoria); B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata). Сейчас в Украине уже есть возможность привиться от гриппа. В частных клиниках это можно сделать по цене от 650 грн.

Сможет ли прививка от гриппа облегчить течение коронавируса пока никто не знает. "Исключать этого нельзя, но никаких подтверждений я пока не встречала", – говорит врач-инфекционист Галина Семенович.

А вот вакцину от самого коронавируса в ближайшее время ждать не стоит. "Когда она появится неизвестно. Америка все время откладывает, уже закрылись некоторые проекты по созданию вакцины из-за осложнений у пациентов. Успешно в этом направлении пока работает Китай. Но чтобы была создана качественная вакцина, необходимо полтора-два года. А в мире над вакциной пока работают только полгода, так что времени прошло слишком мало. К тому же вирус может мутировать, уже описано семью его серотипов. Будет ли хорошо работать вакцина при такой изменчивости тоже неизвестно", – говорит Крамарев.

В ближайшее время вакцины от коронавируса ждать не стоит

Специалисты так же напоминают, что лучшей защитой сейчас, как от гриппа, так и от коронавируса, является система изоляции и соблюдения правил гигиены, мытье и обработка рук, ношение масок в общественных местах, использование перчаток в магазинах и даже в транспорте, а также соблюдение социальной дистанции, и, по возможности, оставаться дома, перенести работу на удаленку.

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