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Украинская вакцина от коронавируса: с разработкой возникли серьезные проблемы

5.8т
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В Украине начали сбор плазмы крови у доноров, перенесших COVID-19. Из нее должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат против коронавируса.

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Как сообщает телеканал ICTV, разработчики вакцины столкнулись с рядом проблем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Разработчики украинской вакцины от коронавируса столкнулись с проблемами

Разработчики украинской вакцины от коронавируса столкнулись с проблемами

"Для успешного исследования нужно собрать не менее 300 литров плазмы, а это почти 500 доноров. Врачи говорят, что воплотить эту идею в реальность на самом деле сложно, потому что у кого-либо брать кровь нельзя – донор должен быть абсолютно здоров", – говорится в сюжете.

По словам директора Уманского центра службы крови Ивана Клименко, у того, кто сдает кровь, не должно быть заболевания крови, сердечно-сосудистой сферы, органов дыхания, пищеварения, печени, желчного пузыря и др.

Заявленные темпы исследований тоже не выглядят реально, потому что даже отобранная у доноров плазма полгода должна храниться на карантине.

"В мировой медицине уже есть практика использования крови тех, кто выздоровел после COVID-19, вот только панацеей это пока не стало, а больше похоже на экспериментальные шаги от отчаяния", – отмечает телеканал.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине начали клинические исследования реконвалесцентной плазмы для лечения больных коронавирусом. Сейчас частная компания отбирает плазму людей, которые переболели.

Первым в Украине донором плазмы крови, перенесшим COVID-19, стала жительница Черкасс Юлия Кикоть.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
исследование вирус
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