Украинская вакцина от COVID-19 будет дороже иностранных: в Минздраве рассказали детали

В Украине работают над собственной вакциной от коронавируса. Она будет дороже иностранных, но страна сможет проводить вакцинацию своими силами.

Об этом рассказал в эфире "Собода слова Савика Шустера" министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он заверил, что процесс создания вакцины продолжается.

"Мы должны понимать, что вакцины, которые мы будем покупать у украинских производителей, будут дороже. Но это гарантировано, это у нас, и мы защищены", – заявил министр.

По его словам, нужно поддержать законопроект, который будет предоставлять гарантии производителям, которые готовы вкладывать деньги в разработку препарата. Страна должна гарантировать, что будет выкупать вакцины, которые входят в календарь прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL :