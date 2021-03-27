Украинская вакцина от COVID-19 будет дороже иностранных: в Минздраве рассказали детали

Антонина Карташева Здоровье 10:01, 27.03.2021 Обновлено: 10:26, 27.03.2021

В Украине работают над собственной вакциной от коронавируса. Она будет дороже иностранных, но страна сможет проводить вакцинацию своими силами.

Об этом рассказал в эфире "Собода слова Савика Шустера" министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он заверил, что процесс создания вакцины продолжается.

"Мы должны понимать, что вакцины, которые мы будем покупать у украинских производителей, будут дороже. Но это гарантировано, это у нас, и мы защищены", – заявил министр.

По его словам, нужно поддержать законопроект, который будет предоставлять гарантии производителям, которые готовы вкладывать деньги в разработку препарата. Страна должна гарантировать, что будет выкупать вакцины, которые входят в календарь прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В Украину 25 марта отправили груз с вакциной против коронавируса, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech.

  • По состоянию на субботу, 27 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 126 700 000 человек. За минувший день обнаружили 630 099 новых инфицированных.

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