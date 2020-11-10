Учені назвали речі, які в жодному разі не можна робити перед сном

Сомнологи розповіли, чого в жодному разі не можна робити перед сном.

Про це повідомляє Huffington Post. Заборонені дії можуть спровокувати занепокоєння й не дати плавно перейти до сну.

Найперше лікарі порадили не читати в ліжку.

Також варто уникати важких розмов – негативні емоції від нічних бесід складніше подолати.

Не рекомендували сомнологи й працювати в ліжку. Потрібно, щоб воно асоціювалося в мозку тільки зі сном і сексом.

А ось поширена думка про те, що фізичні вправи допоможуть вимотати організм і тоді вийде швидше заснути, неправдиве. Навпаки, навантаження змушують нас виробляти енергію, і сон може пропасти.

Не рекомендується вживати перед сном напої з кофеїном і алкоголь, оскільки це призводить до порушення архітектури сну.

Також експерти порадили не використовувати телефони вночі та не залишати ввімкненим світло – воно подає мозку сигнал про те, що зараз час для неспання.

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