Знайдено нові різновиди коронавірусу: змінюються залежно від країни

Вчені Гарвардського університету в США і Університету Данкук в Південній Кореї виявили кілька генетичних різновидів коронавірусу COVID-19, які кардинально відрізняються один від одного.

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Як сказано в результатах роботи, опублікованих в репозиторії bioRxiv, поки невідомо, чи пов'язано це з результатом захворювання COVID-19 і чи може вплинути на розробку вакцини. Йдеться про відмінності в нуклеотидних послідовностях в РНК-геномах.

Дослідники проаналізували одноланцюгові РНК-послідовності вірусів, виділених у 11 132 пацієнтів з SARS-CoV-2. В результаті було виявлено чотири відокремлені гілки (кластера) серед європейських і північноамериканських зразків вірусу. Дві з них є переважно європейськими, одна характерна для США, а остання представляє собою суміш випадків зараження в США і Європі.

При цьому тільки одна переважно європейська гілка безпосередньо пов'язана з вірусами з Китаю. Останні утворюють кластер "оригінальних" вірусів, які потрапили в Європу і США з Азії. Ще одна гілка містить геноми з Європи, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

Так, вчені зробили висновок, що геноми коронавірусу варіюються в залежності від регіону, і існують відмінності між вірусами з Азії і з західних країн. Спочатку генетичний склад COVID-19 був більш однорідним, проте потім став розділятися на окремі гілки.

Поширення вірусу по світу призвело до більшого розмаїттям геномів. Результати аналізу відповідають картині розвитку пандемії, укладають автори роботи. На думку дослідників, зусилля з розробки вакцини повинні враховувати генетичну мінливість збудника COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі вчені розробили нову протитуберкульозну вакцину і тепер перевіряють ефективність її захисту і від коронавируса COVID-19.