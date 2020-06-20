Жінка в Новій Зеландії випадково помітила на фото пухлину і врятувалася

У Новій Зеландії вдале фото з весілля допомогло жінці вчасно діагностувати рак, що врятувало їй життя.

Як повідомило видання Honey Nine, переглядаючи знімки з нещодавньої урочистості, Мадлен Кирке-Сміт із Веллінгтона помітила у себе пухлину в області грудей, яку було видно неозброєним оком.

"Наступного ж дня після того, як ми отримали фотографії, я поїхала до лікаря і дізналася, що ця пухлина і справді рак молочної залози", – згадала вона.

Наречена з Нової Зелландіі побачила у себе пухлину на весільній фотографії Facebook Мадлен Кирці-Сміт

Весілля Мадлен пройшло в середині 2019 року, в кінці червня 2020 їй належить остання хіміотерапія, а на липень у жінки запланована операція з видалення молочної залози. Тепер новозеландці доведеться ходити з грудним протезом.

У Facebook дівчина поділилася своєю історією, повідомивши, що перший раз помітила клубок у грудях ще за багато років до заміжжя, але тоді їй сказали, що це не рак. Їй не поставили правильний діагноз, тому що "більшість" пухлин у грудях молодих жінок не є раком.

Мадлен назвала три важливих пункти, які повинна знати молода дівчина, якщо у неї є ущільнення в грудях, про яке вона турбується:

Ракова пухлина в грудях 30-річної дівчини буде промацується і рухатися інакше, ніж пухлина у жінок старших. Те, що вона може рухатися, не означає, що це не рак.

Як правило, мамограми не дадуть вам стовідсотково точного результату, оскільки тканина дуже щільна. Також не спрацює й ультразвук. Вам потрібна МРТ.

Наполягайте на проведенні товстоголкової аспіраційної біопсії, тонка голка не дасть вам точні результати.

"Я уявити не можу, скільки всього можна було б уникнути, якби не цей неправильно поставлений діагноз три роки тому. Але впевнена, досить багато чого..." – зазначила Мадлен Кірке-Сміт.

Історія діагностики раку Мадлен Facebook Мадлен Кирці-Сміт

Історія діагностики раку Мадлен Facebook Мадлен Кирці-Сміт

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