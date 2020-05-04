Знайдено природний засіб від похмілля

Вчені з німецького Майнцского університету імені Йоганна Гутенберга виявили здатність екстрактів деяких рослин полегшувати синдром похмілля.

Як пише Medical Xpress, фахівці провели експеримент за участю 214 осіб у віці від 18 до 65 років. Їм потрібно було пити спиртне протягом чотирьох годин. У цей період кілька разів у випробовуваних взяли аналізи сечі і крові.

При цьому всіх їх розділили на три групи. Першим перед початком експерименту дали випити розчин з екстракту кореня імбиру, барбадоської вишні, кактуса, гінкго білоба і верби. До цього додавалися такі мікроелементи, як калій, магній, інсулін, тіамін, фолієва кислота, бікарбонат натрію, цинк, рибофлавін.

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Друга група отримала розчин тільки з мікроелементами без рослинних добавок, а третя – плацебо.

В результаті виявилося, що похмілля на наступний день у всіх випробовуваних проявилося з різним ступенем тяжкості.

Найкраще себе почували ті, хто випив розчин з рослинними екстрактами, вітамінами і мінералами.

У них, в порівнянні з третьою групою, на 34% менше боліла голова, на 42% рідше спостерігалася нудота, на 41% менше виникало занепокоєння і на 27% менше занепад сил.

Друга група, що випила тільки вітаміни, особливих поліпшень самопочуття на наступний день не відчула.

Вчені прийшли до висновку, що містяться в рослинах поліфеноли і флавоноїди позитивно впливають на боротьбу з наслідками прийому алкоголю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з кращих засобів від алкогольного похмілля є звичайна спаржа.